Вестник Кавказа

Росавиация не планирует открывать аэропорт Краснодара

Аэропорт Краснодара
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Росавиации сообщили, что открытие аэропорта Краснодара в настоящее время не планируется. Там заявили, что работа ведется вместе с Минобороны РФ.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ярдов сообщил, что в настоящее время не планируется открывать краснодарский аэропорт.

Он отметил, что Росавиация обсуждает данный вопрос вместе с министерством обороны РФ, так как аэропорты Кубани были закрыты после их решения.

Ярдов подчеркнул, что ведомство контактирует с Минобороны, но в настоящее время лишь открыта воздушная гавань Элисты, где наблюдается почти стопроцентная нагрузка.

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