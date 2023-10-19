Москва рассчитывает на урегулирование на Ближнем Востоке

Опубликовано: 16:42, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает на улучшение ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. Он заявил, что в ближайшее время пройдут консультации по этому вопросу.

Россия надеется на улучшение ситуации на Ближнем Востоке, в ближайшее время пройдут консультации по палестино-израильскому урегулированию, сообщил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что продолжатся все равно консультации заинтересованных стран. Египет проявляет инициативы. Да и все мы хотим видеть деэскалацию в секторе Газа. В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать"

- Сергей Лавров

Министр отметил, что призыв ООН прекратить насилие и предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа мог бы стать реальным механизмом для улучшения ситуации. Однако, подчеркнул Лавров, резолюция не была принята.

При этом Лавров заявил, что принятие резолюции смогла бы решить гуманитарные проблемы в регионе и остановила бы кровопролитие.