Москва дала оценку внешней политике Армении

В МИД России прокомментировали слова представителя НАТО о том, что Армения хочет сблизиться с альянсом. Там отметили, что близость с НАТО приводит к конфликтам и потере суверенитета.

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя НАТО по Кавказу Хавьера Коломина о том, что внешняя политика Армении направлена на сближение с альянсом.

Она заявили, что перед сближением с атлантическим блоком необходимо подумать о последствиях. Дипломат также рассказала, к чему может привести близость с НАТО.

Дипломат отметила, что близость с НАТО может привести к конфликтам, потере суверенитета и отсутствию возможности реализовать собственные национальные интересы.

"Мы уже видели к чему приводит близость с НАТО - вовлеченности в конфликты, утрате суверенитета и независимости, подчинении воли чужому планированию во всех смыслах этого слова и во всех сферах, и самое главное, отсутствию возможности реализовать собственные национальные интересы"

- Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД РФ посоветовала Армении заглянуть в карту и посмотреть, где она находится. По ее словам, Еревану необходимо понять собственные национальные интересы, проанализировать выгоды и исходить из этого.