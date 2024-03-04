Мишустин призвал отслеживать исполнение российско-азербайджанских договоренностей

Михаил Мишустин подвел итоги визита в Баку. Он призвал вице-премьеров страны отследить исполнение договоренностей с Азербайджаном, которые были достигнуты.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил заместителям отслеживать ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита российской делегации в Баку.

В ходе совещания глава правительства РФ подвел итоги рабочего визита в столицу Азербайджана, который состоялся 5-6 марта. Была достигнута договоренность об усилении работы по совместным проектам.

Помимо этого, стороны договорились создавать максимально благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций. Особое внимание было уделено развитию транспортного коридора «Север-Юг».

"Коллеги, внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами"

- Михаил Мишустин