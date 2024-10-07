"Мираклеон" в Анапе прирастет отелем

Курортная Анапа пополнится новым корпусом отеля Fioleto. Он войдет в популярный комплекс отдыха для всей семьи Miracleon.

В будущем году в Анапе будет открыт новый корпус отеля Fioleto.

Строительство производится в рамках семейного курорта на Черное море Miracleon по программе национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Инвестиции оцениваются более чем в 2 млрд рублей.

Новый корпус Fioleto будет работать круглый год и добавит к номерному фонду курорта 390 номеров. Отель относится к категории "4 звезды", уточнили в администрации края.

Ранее стало известно, что Краснодарский край - лидер России по количеству отелей, в регионе работает множество "звездных" мест размещения, предлагающих, в том числе, отдых в формате "все включено".