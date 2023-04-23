МИД РФ озвучил вероятность встречи Лаврова с Блинкеном в Нью-Йорке

Опубликовано: 17:27, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД РФ не рассчитывает на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен рискнет посетить заседание Совета Безопасности ООН и на полях этого события провести какую-либо встречу с министром Сергеем Лавровым. Тем не менее, ведомство обязательно даст ответ на радикально антироссийский курс США.

Вероятность встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке настолько низка, что российское внешнеполитическое ведомство даже не строит планы на возможные переговоры в этом формате. Об этом сегодня сообщил заместитель Лаврова Сергей Рябков.

Напомним, что Сергей Лавров отправляется в США для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Визит уже омрачился политическим скандалом: Вашингтон не дал визы ни одному представителю российских СМИ, которые должны были освещать поездку Лаврова в Нью-Йорк.

Сергей Рябков, поясняя, почему МИД не готовился к встрече Лаврова с Блинкеном, пояснил, что у Москвы и Вашингтона на данный момент отсутствует какая бы то ни было переговорная повестка. Более того, маловероятно, что во время визита Лаврова в Нью-Йорк Энтони Блинкен появится на территории зданий ООН.

Если Блинкен все же посетит заседание Совета Безопасности ООН, то Сергей Лавров в целом готов к любому формату контактов. Впрочем, это и не обязательно – Сергей Рябков заверил, что МИД РФ в любом случае сможет дать ответ на радикальный антироссийский курс США на международной арене.