МИД РФ озвучил вероятность встречи Лаврова с Блинкеном в Нью-Йорке

Вероятность встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке настолько низка, что российское внешнеполитическое ведомство даже не строит планы на возможные переговоры в этом формате. Об этом сегодня сообщил заместитель Лаврова Сергей Рябков.
Напомним, что Сергей Лавров отправляется в США для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Визит уже омрачился политическим скандалом: Вашингтон не дал визы ни одному представителю российских СМИ, которые должны были освещать поездку Лаврова в Нью-Йорк.
Сергей Рябков, поясняя, почему МИД не готовился к встрече Лаврова с Блинкеном, пояснил, что у Москвы и Вашингтона на данный момент отсутствует какая бы то ни было переговорная повестка. Более того, маловероятно, что во время визита Лаврова в Нью-Йорк Энтони Блинкен появится на территории зданий ООН.
Если Блинкен все же посетит заседание Совета Безопасности ООН, то Сергей Лавров в целом готов к любому формату контактов. Впрочем, это и не обязательно – Сергей Рябков заверил, что МИД РФ в любом случае сможет дать ответ на радикальный антироссийский курс США на международной арене.