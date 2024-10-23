Москва никогда не уходила от контактов с Тбилиси — МИД РФ

В МИД России заявили, что Москва готова рассмотреть предложения о расширении контактов с Тбилиси. Он отметил, что Россия никогда не уходила от них.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров на пресс-конференции сообщил о готовности Москвы рассмотреть предложения о расширении контактов с Тбилиси.

Министр напомнил, что между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические отношения, поскольку предыдущее руководство республики разорвало их в 2008 году.

«Но у нас и у грузинской стороны сохраняются представительства на территории друг друга в виде секции интересов при посольстве Швейцарии»

- Сергей Лавров

Он подчеркнул, что дипломаты в Тбилиси докладывают о происходящих на территории Грузии событиях и содействуют развитию различных контактов между странами.

Лавров отметил, что Россия никогда не уходила от контактов с грузинской стороной и в случае появления дополнительных предложений готова их рассмотреть.