РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД: РФ и Иран обеспечили переход к дипломатическому урегулированию в Сирии

МИД: РФ и Иран обеспечили переход к дипломатическому урегулированию в Сирии
© Фото: МИД России
Дипломатические урегулирование в Сирии стало возможным благодаря участию Ирана и России. Сейчас актуален возврат беженцев и уход с территории Сирии войск США.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о том, что дипломатическое урегулирование сирийского вопроса стало возможным благодаря усилиям Ирана и России.

Глава МИД Ирана начал визит в Москву, где примет участие в четырехсторонней встрече глав МИД Ирана, России, Сирии и Турции.

"Дипломатические усилия Тегерана и Москвы по недопущению военных столкновений [на сирийско-турецкой границе] позволили начать переговорный процесс. На заседании в рамках Астанинского формата в Тегеране в прошлом году участники подчеркнули необходимость политического урегулирования противоречий между Турцией и Сирией"

– Хосейн Амир Абдоллахиян.

Абдоллахиян также выразил надежду на то, что по результатам переговоров в Москве удастся создать предпосылки для возвращения на родину сирийских беженцев и вывода с территории Сирии американских войск.

Иран предложил Сирии свое оружие

Иран предложил Сирии свое оружие

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version