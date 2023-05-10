Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о том, что дипломатическое урегулирование сирийского вопроса стало возможным благодаря усилиям Ирана и России.
Глава МИД Ирана начал визит в Москву, где примет участие в четырехсторонней встрече глав МИД Ирана, России, Сирии и Турции.
"Дипломатические усилия Тегерана и Москвы по недопущению военных столкновений [на сирийско-турецкой границе] позволили начать переговорный процесс. На заседании в рамках Астанинского формата в Тегеране в прошлом году участники подчеркнули необходимость политического урегулирования противоречий между Турцией и Сирией"
– Хосейн Амир Абдоллахиян.
Абдоллахиян также выразил надежду на то, что по результатам переговоров в Москве удастся создать предпосылки для возвращения на родину сирийских беженцев и вывода с территории Сирии американских войск.