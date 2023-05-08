Иран предложил Сирии свое оружие

Опубликовано: 19:25, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы оборонных ведомств Ирана и Сирии провели переговоры в Дамаске. Основной темой стала возможность оснащения сирийской армии иранскими вооружениями. Также представитель Тегерана заявил о готовности построить на сирийской земле собственные военные заводы.

Глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни прибыл сегодня в Дамаск, где встретился с главой Минобороны Сирии Махмудом Аббасом. Темой их переговоров стало вооружение сирийской армии оружием Исламской Республики.

Как пишут иранские СМИ, Аштияни заверил Аббаса, что Тегеран готов не только предоставить сирийским военным передовые вооружения, которые сегодня выпускает Иран, но и построить на территории Сирии собственные военные заводы для оперативного производства оружия, необходимого Дамаску.

Аштияни уточнил, что речь идет о вооружениях, необходимых для "стратегической обороны" Сирии от внешних атак. Таким образом, Тегеран предлагает Дамаску помощь в формировании полноценной оборонной инфраструктуры по всему периметру сирийских границ, сообщает Tasnim.

Напомним, что три года назад Сирия и Иран подписали масштабный договор по военному сотрудничеству.