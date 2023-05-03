Меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве был подписан сегодня в Дамаске президентом Сирии Башаром Асадом и его иранским коллегой Эбрахимом Раиси, который прибыл сегодня с визитом в Арабскую Республику.
Как передает иранское издание SANA, в новом соглашении говорится о реализации всех намеченных планов в рамках сотрудничества в экономике и торговле в течение 20 лет.
Также лидеры двух стран подписали документ о создании зон свободной торговли, развитии железнодорожного и воздушного сообщений. Государства планируют развивать связи в нефтегазовой и сельскохозяйственной сферах.
В ходе состоявшейся встречи глав двух стран, Асад заявил, что сегодняшнее партнерство Сирии и Ирана испытано временем, поэтому государства выстраивают свои отношения в интересах сирийского и иранского народов.