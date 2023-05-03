Опубликовано: 17:39, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Эбрахим Раиси и Башар Асад подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве между Дамаском и Тегераном. Иранский лидер находится с официальным визитом в Сирии.

Меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве был подписан сегодня в Дамаске президентом Сирии Башаром Асадом и его иранским коллегой Эбрахимом Раиси, который прибыл сегодня с визитом в Арабскую Республику.

Как передает иранское издание SANA, в новом соглашении говорится о реализации всех намеченных планов в рамках сотрудничества в экономике и торговле в течение 20 лет.

Также лидеры двух стран подписали документ о создании зон свободной торговли, развитии железнодорожного и воздушного сообщений. Государства планируют развивать связи в нефтегазовой и сельскохозяйственной сферах.

В ходе состоявшейся встречи глав двух стран, Асад заявил, что сегодняшнее партнерство Сирии и Ирана испытано временем, поэтому государства выстраивают свои отношения в интересах сирийского и иранского народов.