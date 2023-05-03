РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президент Ирана начал визит в Сирию

Президент Ирана начал визит в Сирию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранская делегация во главе с президентом страны начала визит в Сирию. Планируется, что лидеры стран проведут переговоры, в ходе которых обсудят экономическое сотрудничество.

Президент Ирана Ибрагим Раиси начал официальный визит в Сирию по приглашению президента страны Башара Асада.

Это первый визитом в Сирию президента Ирана после начала в САР гражданской войны.

Раиси сопровождает делегация, в состав которой входят министры ИРИ: главы  МИД и Минобороны Хосейн Амир Абдоллахиян и Мохаммад Реза Аштияни, а также министр нефти Джавад Оуджи.

В ходе визита в Сирию Раиси проведет переговоры с Асадом, в ходе которых стороны обсудят вопросы укрепления двустороннего стратегического сотрудничества, в частности в сфере экономики.

По итогам встреч запланировано подписание пакета документов.

 

 

Иран и Сирия создадут фронт против Израиля

Иран и Сирия создадут фронт против Израиля

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
650 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version