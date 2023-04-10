Иран и Сирия создадут фронт против Израиля

Президент Ирана Ибрагим Раиси провел переговоры с сирийским и алжирским коллегами Башаром Асадом и Маджидом Табоном. Стороны затронули в разговоре обстановку на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.
Иранский лидер заявил о необходимости создания «создания единого фронта против Израиля».
Также Раиси, обращаясь к президентам Сирии и Алжира, призвал объединиться для того, чтобы «освободить палестинский народ от несправедливости».
«Асад и Раиси указали, что эти нападения отражают агрессивную политику Израиля и встают в один ряд с агрессией, которое он осуществляет против Сирии и мирных граждан, подтверждая его слабость и несостоятельность перед лицом силы сопротивления и мужества палестинского народа»
– сообщает канцелярия иранского лидера.
Кроме того, стороны обсудили состояние двусторонних отношений и пути укрепления сотрудничества во всех сферах.