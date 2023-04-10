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Иран и Сирия создадут фронт против Израиля

Иран и Сирия создадут фронт против Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидер Ирана провел переговоры с президентами Алжира и Сирии. Главной темой стало осуждение политики Израиля в отношении Палестины.

Президент Ирана Ибрагим Раиси провел переговоры с сирийским и алжирским коллегами Башаром Асадом и Маджидом Табоном. Стороны затронули в разговоре обстановку на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.

Иранский лидер заявил о необходимости создания «создания единого фронта против Израиля».

Также Раиси, обращаясь к президентам Сирии и Алжира, призвал объединиться для того, чтобы «освободить палестинский народ от несправедливости».

«Асад и Раиси указали, что эти нападения отражают агрессивную политику Израиля и встают в один ряд с агрессией, которое он осуществляет против Сирии и мирных граждан, подтверждая его слабость и несостоятельность перед лицом силы сопротивления и мужества палестинского народа»

– сообщает канцелярия иранского лидера.

Кроме того, стороны обсудили состояние двусторонних отношений и пути укрепления сотрудничества во всех сферах.

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