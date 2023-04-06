Азербайджан высылает четырех иранских дипломатов

Опубликовано: 16:50, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Персона нон грата объявлены четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане. Они должны покинуть Азербайджан в течение 48 часов.

Азербайджан объявил персона нон грата четырех дипломатов, работающих в посольстве Ирана в Баку, рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Сегодня посла ИРИ в Азербайджане Сейеда Аббаса Мусави вызвали в МИД АР.

Там дипломату заявили о недовольстве, которое вызывает в Баку провокационная деятельность Исламской Республики в отношении Азербайджана.

Мусави сообщили, что четыре сотрудника иранского диппредставительства объявлены нежелательными лицами. Причина присвоения им статуса персона нон грата - их действия, не отвечающие статусу дипломатов и противоречащие Венской конвенции о дипотношениях 1961 года.

Все эти дипломаты должны будут в течение двух суток уехать из Азербайджана.

Заговор иранских спецслужб по свержению власти в Азербайджане

Сегодня силовые и правоохранительные ведомства Азербайджана сообщили о раскрытии заговора, организованного иранскими спецслужбами.

Несколько жителей Азербайджана были завербованы, поддавшись на религиозную пропаганду. Была создана группировка, ставившая себе целью захватить власть в Азербайджане и создать религиозное государство, которое жило бы по законам шариата. Участники организации занимались и наркоторговлей.

Деятельность преступной группировки была раскрыта, подозреваемые задержаны.