Азербайджан высылает четырех иранских дипломатов

Азербайджан объявил персона нон грата четырех дипломатов, работающих в посольстве Ирана в Баку, рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
Сегодня посла ИРИ в Азербайджане Сейеда Аббаса Мусави вызвали в МИД АР.
Там дипломату заявили о недовольстве, которое вызывает в Баку провокационная деятельность Исламской Республики в отношении Азербайджана.
Мусави сообщили, что четыре сотрудника иранского диппредставительства объявлены нежелательными лицами. Причина присвоения им статуса персона нон грата - их действия, не отвечающие статусу дипломатов и противоречащие Венской конвенции о дипотношениях 1961 года.
Все эти дипломаты должны будут в течение двух суток уехать из Азербайджана.
Заговор иранских спецслужб по свержению власти в Азербайджане
Сегодня силовые и правоохранительные ведомства Азербайджана сообщили о раскрытии заговора, организованного иранскими спецслужбами.
Несколько жителей Азербайджана были завербованы, поддавшись на религиозную пропаганду. Была создана группировка, ставившая себе целью захватить власть в Азербайджане и создать религиозное государство, которое жило бы по законам шариата. Участники организации занимались и наркоторговлей.
Деятельность преступной группировки была раскрыта, подозреваемые задержаны.