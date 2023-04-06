Раскрыт заговор иранских спецслужб по свержению власти в Азербайджане

Опубликовано: 11:26, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Преступная группа, управляемая иранскими спецслужбами, ликвидирована в Азербайджане. Ее члены проповедовали религиозный радикализм и стремились захватить власть в Азербайджане. Не брезговали они и наркоторговлей.

Правоохранители и силовики Азербайджана обезвредили группу граждан страны, которые были завербованы спецслужбами Ирана. Соответствующее совместное заявление распространили МВД, СГБ и Генпрокуратура АР.

Задержанные поддались на религиозную пропаганду, с помощью которой их убедили, для получения материальной выгоды, совершать определенные поступки для того, чтобы дестабилизировать ситуации в Азербайджане.

Вербовка

В распространенном документе говорится, что жители Ирана Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов вели сотрудничество с иранскими спецслужбами. В рамках этого сотрудничества им удалось завербовать жителя Тертерского района. Они приказали Арифу Джумшудову создать т. н. "отряд сопротивления". Организация, согласно их планам, должна была стремиться к созданию в Азербайджане религиозного государства, в котором действовали бы законы шариата. Чтобы захватить власть, планировалось устроить вооруженные беспорядки. На последнем этапе должен был быть изменен конституционный строй Азербайджана.

Создание группировки

Выполняя поручения, Джумшудов в свою очередь завербовал четырех своих знакомых, придерживающихся радикальных религиозных взглядов. Мужчина регулярно организовывал у себя дома тайные собрания, на которых передавал участникам группы указания от иранских руководителей. Рядовые участники группировки в свою очередь занимались привлечением к противоправной работе других людей, об этом они рассказывали Ахундзаде.

"Отряд сопротивления" в Баку

Далее Ахундзаде завербовал жителя Баку. Он дал Анару Исаеву задание создать "отряд сопротивления" с той же целью - силовыми методами, а именно путем беспорядков, основать в Азербайджане религиозное государство.

Ахундзаде также свел Исаева с Джумшудовым, чтобы они действовали совместно. Руководитель обещал предоставить им много денег, оружие и прочую поддержку.

Чем занимались заговорщики

Участники заговора, под прикрытием "веры", занимались пропагандой религиозного радикализма, также высказывались с пользу Ирана. Они вели деятельность в соцсетях и на мероприятиях, куда приходило много людей. Действуя в рамках поручений из-за границы, они пытались подорвать существующие в Азербайджане религиозную терпимость, а также и толерантность.

Еще один аспект деятельности преступной группы - наркоторговля, которая велась в крупных размерах. Запрещенные вещества радикалам специально отправляли из Ирана. Выручка шла на распространение идеологии религиозного радикализма, а также в целом на финансирование подрывной деятельности в АР.