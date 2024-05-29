Баку ответил Еревану на претензии к Конституции

Азербайджанская Конституция не мешает заключить мир с Арменией, заявили в МИД республики. В ведомстве отметили, что в ней нет никаких претензий территориального характера к соседям.

В МИД Азербайджана отреагировали на слова, сказанные во вторник главой МИД Армении. Выступая в парламенте, Арарат Мирзоян подчеркнул, что обе страны Южного Кавказа усматривают в конституциях друг друга препятствия, которые мешают им заключить долгосрочный мир

Комментируя заявление армянского министра, глава азербайджанского МИД указал на то, что в Конституции республики нет никаких препятствий, мешающих установлению мира с Арменией.

"В некоторых случаях в переговорном процессе, когда выпячиваются несоответствующие моменты для Армении, предпринимаются попытки искусственно создать зеркальный эффект, даже если это не имеет аналогов в Азербайджане. Попытка главы МИД Армении проводить параллели в конституциях Азербайджана и Армении, мягко говоря, далека от истины и неприемлема"

– Джейхун Байрамов

Он также напомнил, что в армянской Конституции содержатся претензии территориального характера к соседним государствам, включая Азербайджан.

"Это известный факт, и данный вопрос, конечно, время от времени поднимался. Наличие таких дискуссий в армянском обществе говорит о том, что сами армянское государство и общество признают существование этих фактов вредными для себя"

– глава азербайджанского ведомства

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в законодательных актах Азербайджана отсутствуют территориальные претензии к соседям, в том числе к Армении.

Чего захотела Армения?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, высказанное Араратом Мирзояном замечание о Конституции Азербайджана является негативным признаком того, что тактика Еревана на постоянное затягивание мирных переговоров с Баку все-таки сохраняется.



"Для армянских властей всегда было типичным выдвижение зеркальных обвинений против Азербайджана, независимо от степени их фальшивости и абсурдности. Они устраивали этнические чистки против азербайджанцев и сочиняли этнические чистки против армян, агрессивно нападали на соседнее государство и кричали, что сосед нападает на них, уничтожали и оскверняли культурное, религиозное и историческое наследие в Карабахе – и лгали, что тем же самым занимается Баку. Цель проста – уйти от ответственности за свои преступления, изобразив их жертву, то есть Азербайджан, не пострадавшей стороной, а таким же агрессором, как сами власти Армении. Накануне мы увидели, что этот принцип все еще не отменен", – прежде всего сказал он.



"Это вроде бы небольшое событие позволяет уточнить актуальный подход Армении к армяно-азербайджанскому урегулированию и сбалансировать оптимизм и пессимизм в ожиданиях. Если с одной стороны Ереван добровольно возвращает Азербайджану участок Газахского района и быстро делимитирует его границу вкупе с перемещением незаконных переселенцев с азербайджанской территории на армянскую, а с другой стороны продолжает сочинять фальшивые препятствия для подготовки мирного договора, это может означать одно. Власти Армении будут конструктивно действовать только там, где они оказываются припертыми к стенке обстоятельствами, а в других случаях останутся в режиме максимального торможения", – обратил внимание Андрей Петров.



"Из этого следуют два вывода. Во-первых, подписание мирного договора реально, но во-вторых, чтобы этого добиться, придется подобрать некие очень жесткие стимулы для Еревана. Причем жестко стимулировать армянские власти нужно уже сейчас, пока они не получают существенной помощи от Запада и находятся в скандальных отношениях с Россией. Сами по себе выдуманные претензии Мирзояна и других армянских политиков неважны – они забывают свои слова так же легко, как произносят их – важно, что у режима Никола Пашиняна или какой-то его части вернулось ощущение, будто Армении вновь ничего не нужно делать для обеспечения своей безопасности и национальных интересов на Южном Кавказе. Их нужно срочно переубедить, тем более что пример Газахского района дал опыт правильной работы с Ереваном", – заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".