Премьер Армении сообщил об улучшениях в переговорах с Азербайджаном

Никол Пашинян подтвердил улучшение переговорной атмосферы с Азербайджаном. При этом он подчеркнул, что о решении всех вопросов сейчас говорить рано.
В переговорах между Арменией и Азербайджаном наблюдается значительное улучшение. Такое заявление сделал 29 мая армянский премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов.
Никол Пашинян при этом отметил, что о решении всех вопросов говорить преждевременно.
"Могу сказать, что в переговорной атмосфере между Арменией и Азербайджаном наблюдается значительное улучшение, но это еще не означает, что все вопросы решены"
– глава правительства
Он добавил, что официальными лицами Азербайджана были сделаны заявления, что они остаются верны Алматинской декларации и договоренностям, которые были достигнуты в Праге.