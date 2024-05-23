Вестник Кавказа

Премьер Армении сообщил об улучшениях в переговорах с Азербайджаном

Никол Пашинян
© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян подтвердил улучшение переговорной атмосферы с Азербайджаном. При этом он подчеркнул, что о решении всех вопросов сейчас говорить рано.

В переговорах между Арменией и Азербайджаном наблюдается значительное улучшение. Такое заявление сделал 29 мая армянский премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов.

Никол Пашинян при этом отметил, что о решении всех вопросов говорить преждевременно.

"Могу сказать, что в переговорной атмосфере между Арменией и Азербайджаном наблюдается значительное улучшение, но это еще не означает, что все вопросы решены"

– глава правительства

Он добавил, что официальными лицами Азербайджана были сделаны заявления, что они остаются верны Алматинской декларации и договоренностям, которые были достигнуты в Праге.

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