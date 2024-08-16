Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте

В Ташкенте сегодня состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеевой. Кроме того, они посетили выставку и посмотрели коллекцию узбекских костюмов

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась в Ташкенте с первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеевой.

Кроме того, Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с Зироатхон Мирзиеевой и ее дочерью Саидой Мирзиеевой посетили выставку народного художника Узбекистана Акмаля Нура.

Они также посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов.