Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте

Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
В Ташкенте сегодня состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеевой. Кроме того, они посетили выставку и посмотрели коллекцию узбекских костюмов

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась в Ташкенте с первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеевой.

Кроме того, Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с Зироатхон Мирзиеевой и ее дочерью Саидой Мирзиеевой посетили выставку народного художника Узбекистана Акмаля Нура.

Они также посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов.

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Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Узбекистана в Ташкенте
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