Медиаторы на Северном Кавказе будут учитывать местный менталитет

Опубликовано: 18:28, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медиация в регионах Северного Кавказа будет проводиться с учетом национальной специфики. Такой подход позволит эффективнее разрешать конфликты и споры, не доводя проблему до суда.

Этническая медиация начнет действовать на Северном Кавказе и будет эффективнее за счет учета местного менталитета и традиций.

В настоящее время существует общий подход, в рамках которого человек с высшим образованием может освоить набор компетенций медиации, рассказал глава федерального центра медиации Михаил Боровский. При этом очевидно, считает он, что медиаторов, работающих в СКФО, необходимо готовить с учетом специфики региона, менталитета и традиций Северного Кавказа.

Вскоре для повышения эффективности медиации на Северном Кавказе будут разработаны и внедрены соответствующие методические материалы, поделился Боровский на конференции, посвященной развитию медиации в Северо-Кавказском федеральном округе, передает ТАСС.

Медиаторы - независимые лица, выступающие третьей стороной при решении конфликтов. Их деятельность помогает сократить количество судебных исков и тяжб, примирить стороны и уйти от конфронтации. Особенно медиация актуальна для бизнеса, так как мирное решение споров позволяет избежать траты финансов и времени на судебные разбирательства.