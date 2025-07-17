Лондон снова обновил антироссийские санкционные списки

Великобритания ввела санкции против более 130 торговых судов, якобы связанных с Россией, свидетельствует обновленный "черный" список на сайте британского правительства. Также введены ограничения в отношении двух компаний из ОАЭ.

Британские власти внесли в санкционные списки по России 134 судна, якобы связанных с транспортировкой российской нефти, говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Новые санкции продолжают борьбу с операциями "теневого флота"; они направлены против 135 танкеров, которые являются частью флота, незаконно перевезшего с начала 2024 года груза на $24 млрд"

- МИД Великобритании

Новые рестрикции – следствие того, что ЕС и Британия снизили "потолок" цен на нефть российского происхождения. Теперь общее число судов, подпавших под ограничения, выросло с 290 до 424, передает ТАСС.

Кроме того, Лондон ввел ограничения в отношении двух компаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая якобы "занимается регистрацией судов теневого флота под флагом Габона", и якобы "связанная" с "Лукойлом" трейдинговая компания LITASCO MIDDLE EAST DMCC.

Напомним, ранее мы писали о том, что Великобритания расширила свои санкции против России, включив в "черный список" информационное агентство "Африканская инициатива" – в списки попали главный редактор агентства Артем Куреев, его заместитель Анна Замараева, а также глава представительства "Африканская инициатива" в Буркина-Фасо Виктор Луковенко, следует из информации, опубликованной МИД Великобритании.