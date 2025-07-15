Лондон расширил санкции против России

Объявлено о расширении антироссийских санкций Великобритании. По рестрикции попало Информагентство "Африканская инициатива".

Санкции Великобритании в отношении России расширены.

В "черный список" попало информационное агентство "Африканская инициатива", главный редактор агентства Артем Куреев, его заместитель Анна Замараева, а также глава представительства "Африканская инициатива" в Буркина-Фасо Виктор Луковенко, следует из информации, опубликованной МИД Великобритании.

Британские санкции против России расширены всего на 23 позиции.

Ранее стало известно, что в ЕС приняли 18-й пакет антироссийских санкций и уже работают над 19-м пакетом.