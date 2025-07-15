Вестник Кавказа

ЕС начал готовить 19-й пакет антироссийских санкций

Брюссель
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня Евросоюз объявил о введении 18-го пакета санкций против России, сразу же стало известно, что стартовала работа над следующим санкционным пакетом.

После принятия 18-го пакета санкций против РФ, ЕС приступил к формированию 19-го пакета, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По словам главы эстонского МИД, при составлении очередного пакета санкций Евросоюз "не ограничится полумерами".

Введенные 18 июля санкции включают запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов из российской нефти, сниженный до $47,6 за баррель потолок цен на нефть, запрет на строительство "Северных потоков", ограничения для более чем 100 танкеров и санкции против 22 российских банков.

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