Лавров рассказал о значении Каспийского цифрового форума для коридора "Север-Юг"

Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил потенциал Каспийского цифрового форума, особенно в свете развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился с приветствием к организаторам и участникам III Международного Каспийского цифрового форума, который проходит в Дагестане.

Глава МИД РФ констатировал, что форум служит полезной площадкой, на которой прикаспийские государства ведут профессиональные дискуссии по поводу сотрудничества в области информационных технологий.

"Особый интерес представляют перспективы цифровизации логистических решений в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", в том числе в целях дальнейшего раскрытия потенциала Каспия как важного транспортного, энергетического, культурного перекрестка Евразии"

– Сергей Лавров

Дипломат обратил внимание также на очень насыщенную повестку форума: его участники рассмотрят широкий спектр общих актуальных проблем, таких как создание цифровой экосистемы сотрудничества, развитие цифровой торговли и противодействие дипфейкам.

Министр выразил уверенность в том, что дискуссии будут протекать плодотворно и способствовать выработке новых совместных проектов и инициатив, которые принесут пользу всему региону и его жителям.