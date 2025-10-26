В Баку стартовал 13-й Каспийский энергетический форум

В столице Азербайджана начал работу 13-й Каспийский энергетический форум. Основной темой мероприятия станет развитие "Зеленого энергетического коридора".

13-й Каспийский энергетический форум стартовал в Баку. Участники сессий обсудят роль региона в процессе перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

На форуме встретятся дипломаты, предприниматели и чиновники из правительств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и других стран. Центральной темой мероприятия станет развитие "Зеленого энергетического коридора" и сотрудничество в нефтегазовой отрасли.

В повестке форума - постановка задач по итогам резолюций конференций ООН об изменении климата последних двух лет. На площадках конгресса эксперты выступят с предложениями о создании и укреплении "Зеленого энергетического коридора" до Европейского континента.

Также сообщается, что участники представят проекты в области возобновляемой энергетики и газа в регионе. 13-й Каспийский энергетический форум нацелен на привлечение инвестиций и расширение партнерства, отмечают организаторы.

"Зеленая" повестка дня Азербайджана

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о росте актуальности для Азербайджана задач развития "зеленой" энергетики.

"В актуальности этой темы задействовано несколько факторов. Прежде всего это связано с тем, что после освобождения оккупированных территорий Азербайджан перешел из категории "малых сил" в категорию "средних сил". Для любой "средней силы" характерно наличие собственной глобальной повестки дня. У Азербайджана их две: это борьба с неоколониализмом и развитие на глобальном уровне перспектив зеленой энергетики. Именно в этом ракурсе Азербайджан проводил в прошлом году под эгидой ООН конференцию COP-29", - прежде всего сказал он.

"На COP-29 были выверены определенные направления, которые Азербайджан планирует развивать не только для себя в региональном ракурсе, но и в международном ракурсе с целью поддержки внедрения зеленых технологий во всем мире. Для поддержки развивающихся стран тогда, год назад, был определенен ряд международных финансовых механизмов. То, как Азербайджан в кратчайшие сроки разработал собственную программу COP-29, показывается, насколько серьезно республика относится к экологическому аспекту энергетики", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

"Кстати, не так много существует государств, богатых нефтью и газом, которые имели бы развитые планы по развитию собственных альтернативных источников энергии. К 2030 году ожидается, что Азербайджан будет на 36% обеспечивать свои потребности в электричестве именно за счет альтернативных источников, что составляет весьма приличный уровень. Я думаю, на этом Азербайджан не остановится. Как следствие, объявлено, что освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура, а также Нахчыван станут зелеными зонами, где не будут использоваться традиционные источники энергии", - сообщил экономист.

Эксперт отметил, что Азербайджан нацелен на развитие сотрудничества с другими странами в "зеленой" энергетике. "Самый ясный пример здесь – это прокладка кабеля между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией под Черным морем. В этом аспекте ожидается экспорт зеленой энергетики в страны Европейского Союза – довольно крупный проект, большие объемы зеленой энергии планируется экспортировать из Азербайджана. Второй похожий проект – создание кабеля между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном, чтобы экспортировать "зеленую энергию" из Центральной Азии через Азербайджан в Европейский Союз", - указал Ровшан Ибрагимов.

"Эти серьезные проекты показывают, насколько серьезное внимание Азербайджан уделяет этой сфере, планируя и в дальнейшем развивать энергетическую инфраструктуру региона. Также есть интерес к объединению электросетей с соседями, чтобы сезонно передавать избыток электроэнергии в близлежащие страны. Еще Азербайджан поддерживает малые островные государства, у которых проблемы и с "зеленой" энергетикой, и в целом с экологией. Для этих островных государств ожидается, что будет формироваться финансовая поддержка и другие формы, и Азербайджан взял здесь на себя определенные задачи", - заключил экономист.