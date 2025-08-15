В Москве рассказали о прогрессе Баку по коридору "Север-Юг"

Азербайджан добивается серьезного прогресса по развертыванию своего отрезка международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщили в правительстве РФ.

Баку демонстрирует прогресс в выстраивании проходящего по территории Азербайджана участка МТК Север-Юг, соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"По самому коридору "Север-Юг" мы видим тот прогресс, который сейчас есть в Азербайджане в части выстраивания азербайджанского отрезка"

– Алексей Оверчук

Зампредседателя правительства РФ также высоко оценил темпы работы иранских властей, которые занимаются сейчас выкупом земельных участков, на которых будет построена железная дорога Решт-Астара.

Кроме того, добавил Оверчук, в Исламской Республике параллельно проводятся проектно-изыскательские работы, создана опорная геодезическая сеть, реализуется подготовка к аэрофотосъемке.

"То есть идет нормальный рабочий процесс по подготовке и строительству железной дороги Решт-Астара"

– Алексей Оверчук