Россия и Иран активно работают на созданием коридора Север-Юг – Мишустин

РФ и ИРИ ведут активную работу по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующее заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе переговоров с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Резой Арефом.
"В части развития транспортной логистики активно мы вместе работаем над развитием коридора Север-Юг"
– Михаил Мишустин
Премьер-министр охарактеризовал коридор как "стратегическую магистраль". Он подчеркнул, что МТК Север-Юг позволит реализовать связанность всего Евразийского региона.
Напомним, ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о запуске в 2025 году в полном объеме работ по строительству обходов трех городов – Махачкалы, Хасавюрта и Дербента. Он подчеркнул, что новые обходные дороги позволят расширить возможности инфраструктуры коридора Север-Юг.