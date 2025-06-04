Вестник Кавказа

Россия и Иран активно работают на созданием коридора Север-Юг – Мишустин

Вагоны с углем
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Москва и Тегеран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, продолжают вести активную работу над развитием международного транспортного коридора Север-Юг.

РФ и ИРИ ведут активную работу по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующее заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе переговоров с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Резой Арефом.

"В части развития транспортной логистики активно мы вместе работаем над развитием коридора Север-Юг"

– Михаил Мишустин

Премьер-министр охарактеризовал коридор как "стратегическую магистраль". Он подчеркнул, что МТК Север-Юг позволит реализовать связанность всего Евразийского региона.

Напомним, ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о запуске в 2025 году в полном объеме работ по строительству обходов трех городов – Махачкалы, Хасавюрта и Дербента. Он подчеркнул, что новые обходные дороги позволят расширить возможности инфраструктуры коридора Север-Юг.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1225 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.