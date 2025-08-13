Лавров прилетел в Анкоридж на Аляске

Глава МИД РФ, а также посол РФ и глава РФПИ уже прибыли на Аляску, где состоится российско-американский саммит. Также в Анкоридже находятся журналисты кремлевского пула.

На Аляску в город Анкоридж для участия в саммите РФ и США прибыла часть российской делегации, поделился с ТАСС информированный источник.

В Анкоридже уже находятся министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев. Кроме того, на Аляску прибыл спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев – в соцсети он поделился фотографиями видами Аляски с борта самолета.

Российская делегация, помимо названных, включает также министра обороны Андрея Белоусова, министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Юрия Ушакова.

Ранее в Анкоридж прибыли самолеты с журналистами кремлевского пула, а также группы специалистов, занимающихся подготовкой саммита.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа и начнется в 22:00 мск. Согласно информации Белого дома о расписании Дональда Трампа на пятницу, начало встречи запланировано на 11:00 по местному времени.