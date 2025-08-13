Вестник Кавказа

Два спецборта Ил-96 вылетели на Аляску из Москвы

Два спецборта Ил-96 вылетели на Аляску из Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борт специального летного отряда "Россия" прибыл на Аляску. Позднее в данном направлении вылетел еще один российский лайнер.

В четверг, 14 августа, из Москвы вылетели на Аляску два борта специального летного отряда "Россия". Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Согласно информации, воздушное судно Ил-96-300 вылетел из Внуково. В 17:48 (мск) он благополучно совершил посадку в аэропорту Анкориджа.

Позднее в данном направлении вылетел еще один Ил-96.

Напомним, завтра на Аляске состоятся переговоры лидеров РФ и Соединенных Штатов. О проведении личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно после визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, состоявшегося на прошлой неделе. В ходе той поездки он встретился с главой российского государства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1135 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.