Лавров и Аракчи обсудили последние события на Ближнем Востоке

Россия осуждает атаку Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД РФ. Данный вопрос обсуждался сегодня на его встрече с иранским коллегой.

Вечером 6 июля состоялась встреча глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств прошла на полях саммита БРИКС в городе Рио-де-Жанейро. Стороны обсудили ряд важных региональных и международных вопросов, а также поговорили на актуальные темы двустороннего взаимодействия.

"С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ"

– МИД РФ

Кроме того, было отмечено, что кризис вокруг ядерной программы Исламской Республике необходимо урегулировать только политико-дипломатическим путем.

"Выражена готовность Москвы оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок, в том числе в русле ранее выдвинутых президентом России В.В. Путиным соответствующих конкретных инициатив"

– российское министерство

Ранее на этой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва собирается укреплять сотрудничество с Тегераном во всех областях.

Он подчеркнул, что стороны, в частности, будут развивать взаимодействие в военной сфере.