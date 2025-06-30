Вестник Кавказа

Иран готов к прямым переговорам со мной – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп считает, что настало время США и Ирану провести новые переговоры. Он отметил, что в Исламской Республике заинтересованы в них.

Иран готов проводить прямые переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом заявил сам американский лидер.

Он также подчеркнул, что не хочет навредить Исламской Республике.

"Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной"

– Дональд Трамп

Напомним, в апреле и мае представители Ирана и США провели целых пять раундов переговоров. Шестой раунд должен был пройти в середине июня, однако из-за обострения конфликта Израиля и Ирана встреча была перенесена.

Ранее сообщалось, что чиновники в Иране готовы провести новые переговоры с США, однако ждут, когда на это даст добро верховный лидер страны Али Хаменеи. В МИД ИРИ также предупредили, что переговорный процесс может продолжиться лишь в том случае, если Ирану гарантируют, что США не ударят снова.

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