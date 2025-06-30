Штаты потребовали от Тегерана восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

В США заявили, что считают недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ. Вашингтон призвал Тегеран восстановить сотрудничество с Агентством.
Официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон считает недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.
Пресс-секретарь Госдепартамента отметила, что Штаты требуют от Тегерана немедленно восстановить сотрудничество с Агентством в полном объеме.
Закон о приостановке сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ вступил в силу сегодня. Документ подписал президент страны Масуд Пезешкиан.