Вестник Кавказа

Штаты потребовали от Тегерана восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

Штаты потребовали от Тегерана восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США заявили, что считают недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ. Вашингтон призвал Тегеран восстановить сотрудничество с Агентством.

Официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон считает недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.

Пресс-секретарь Госдепартамента отметила, что Штаты требуют от Тегерана немедленно восстановить сотрудничество с Агентством в полном объеме.

Закон о приостановке сотрудничества Исламской Республики с МАГАТЭ вступил в силу сегодня. Документ подписал президент страны Масуд Пезешкиан.

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