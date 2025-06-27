Иран ввел в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ. Закон подписан президентом страны Пезешкианом и вступил в силу.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества ИРИ с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иранский парламент одобрил законопроект о приостановке работы с МАГАТЭ 25 июня, на следующий день документ был утвержден Советом стражей конституции Ирана, заключительным шагом стала подпись президента.

На прошлой неделе в Тегеране отмечали, что отношения Ирана и МАГАТЭ "примут новую форму". Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что республика не планирует разрешать визиты Рафаэля Гросси на поврежденные ядерные объекты.

Согласно принятому закону, допуск инспекций МАГАТЭ на иранские ядерные объекты отныне будет возможен только с разрешения Высшего совета нацбезопасности ИРИ.