Условие для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ назвали в Иране

В Иране допускают, что возобновят сотрудничество с МАГАТЭ. Закон о приостановке взаимодействия с агентством был обнародован в Исламской Республике на прошлой неделе.

Иран будет готов к возобновлению сотрудничества с МАГАТЭ, когда агентство начнет выполнять свои обязательства. Об этом сообщил Амир Саид Иравани, постпред Исламской Республики при ООН.

Он подчеркнул, что взаимодействие с МАГАТЭ было приостановлено именно по причине того, что оно не выполнило обязательства.

"Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило (свои обязательства - ред.)... Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено. Но как только это будет сделано... мы можем возобновить нашу совместную работу"

– иранский постпред

Напомним, власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ в минувший четверг.