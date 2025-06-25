Вестник Кавказа

Тегеран запретил главе МАГАТЭ совершать визиты в Иран

Тегеран запретил главе МАГАТЭ совершать визиты в Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран больше не разрешит въезд в страну Рафаэлю Гросси. Ранее МИД отказал гендиректору МАГАТЭ в посещении ядерных объектов.

Замглавы иранского парламента Хамидза Хаджи Бабаи сообщил, что Тегеран запретит генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси совершать визиты в Иран.

Он отметил, что Тегеран также запретит Агентству размещать камеры в иранских ядерных центрах. По его словам, данные об объектах были переданы израильской стороне.

Ранее МИД Исламской Республики отказал Гросси в посещении ядерных объектов. До этого был одобрен законопроект о прекращении сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.

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