Иран восстановит свои ядерный объекты

В МИД Ирана заявили, что ядерные объекты страны будут восстановлены. Там указали, что Тегеран защитился от двух стран, которые имеют ядерное оружие.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи высказался по поводу будущего иранских ядерных объектов, пострадавших в ходе атак США и Израиля.

Министр иностранных дел страны заявил, что важные и ценные ядерные объекты и сооружения Ирана со временем будут восстановлены в еще более усовершенствованном виде.

Глава иранской дипломатии также подчеркнул, что восстановление ядерных объектов будет реализовано, несмотря на то, что на данный процесс могут понадобиться годы.

Кроме того, Аракчи добавил, что Иран защитился от двух государств, у которых есть ядерное оружие. Он заключил, что страна сегодня смотрит в будущее с большой уверенностью.