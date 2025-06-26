США продолжат требовать внешнего контроля над ядерной программой Ирана

Вашингтон продолжит требовать обеспечения внешнего контроля над ядерной программой Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он уточнил, что под внешним контролем речь может идти о Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) или американской стороне.
Дональд Трамп также уверен том, что Иран не будет возобновлять свою ядерную программу в ближайшем будущем.
"Я не верю, что они собираются возвращаться к ядерным разработкам в ближайшее время. Они потратили свыше $1 трлн на ядерную программу и так и не довели ее до конца"
- Дональд Трамп
Он еще раз подчеркнул, что по его данным, с ядерного объекта в Фордо не был вывезен обогащенный уран, о чем заявляли ранее СМИ.
Напомним, что Иран, в свою очередь, не намерен предоставлять гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси возможность посетить поврежденные иранские ядерные объекты после американских и израильских атак. Помимо этого, в Тегеране неоднократно заявляли, что продолжат развивать ядерную программу, несмотря на угрозы со стороны США.