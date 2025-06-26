Вестник Кавказа

Иран и США пока не договорились о возобновлении переговоров

Иран и США пока не договорились о возобновлении переговоров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После военного конфликта отношения Ирана и США находятся в аффективной стадии, что влияет на перезапуск дипломатических контактов по ядерному вопросу.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана и Вашингтона пока нет договоренностей о восстановлении диалога по ядерному вопросу. 

"До сих пор не достигнуто соглашения о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров"

– Аббас Аракчи 

Как отметил глава иранской дипломатии, власти Исламской Республики обсуждают этот вопрос, однако существенных подвижек к старту переговорного процесса пока нет. 

Глава МИД Ирана подчеркнул, что у Тегерана был "неприятный опыт" общения с Вашингтоном, который отказался от дипломатических методов в разгар переговоров. Это влияет на дальнейшую позицию Ирана, однако власти страны ориентируются на интересы иранского народа. 

Напомним, что Израиль и США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Власти Ирана признали существенный ущерб от этих атак.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.