Иран и США пока не договорились о возобновлении переговоров

После военного конфликта отношения Ирана и США находятся в аффективной стадии, что влияет на перезапуск дипломатических контактов по ядерному вопросу.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана и Вашингтона пока нет договоренностей о восстановлении диалога по ядерному вопросу.

"До сих пор не достигнуто соглашения о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров"

– Аббас Аракчи

Как отметил глава иранской дипломатии, власти Исламской Республики обсуждают этот вопрос, однако существенных подвижек к старту переговорного процесса пока нет.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что у Тегерана был "неприятный опыт" общения с Вашингтоном, который отказался от дипломатических методов в разгар переговоров. Это влияет на дальнейшую позицию Ирана, однако власти страны ориентируются на интересы иранского народа.

Напомним, что Израиль и США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Власти Ирана признали существенный ущерб от этих атак.