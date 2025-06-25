Аракчи: закон о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ вступает в силу

Глава МИД Ирана объявил, что законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ обязателен к исполнению, он вступает в силу.

Отношения Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вскоре изменятся, в силу вступает закон о приостановке сотрудничества, рассказал министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Законопроект, который был принят (парламентом) и одобрен Советом стражей конституции, (...) является обязательным для нас, и нет никаких сомнений в его выполнении"

– министр

Иранский парламент одобрил законопроект 25 июня, 26 июня его утвердил Совет стражей конституции, после чего подписать документ должен был президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Отныне наши отношения и сотрудничество с МАГАТЭ примут новую форму"

– министр

На 26 июня в МАГАТЭ не поступало официальных уведомлений от Тегерана о прекращении сотрудничества.