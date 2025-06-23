МАГАТЭ хочет найти спрятанный обогащенный уран в Иране

Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил, что не знает о местонахождении спрятанного Ираном обогащенного урана. Он считает, что организации необходимо возобновить свою деятельность в стране, чтобы найти его.

В Иране нужно как можно скорее возобновить работу инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы уточнить местонахождение примерно 400 кг обогащенного урана, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

В интервью телеканалу Fox News, он подтвердил, что не знает, куда Иран переместил обогащенный уран.

"Вопрос в том, где они. Чтобы уточнить это, нужно как можно скорее позволить возобновить работу инспекторов. Думаю, это будет в интересах всех"

- Рафаэль Гросси

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Восстающий лев", целью которой стало уничтожение ядерного потенциала Ирана. В ночь на 22 июня ВВС США нанесли несколько ударов по ядерным объектам Исламской Республики в Фордо, Натанзе и Исфахане.

После этого Вашингтон и Тель-Авив заявили о полном уничтожении иранских предприятий по обогащению урана, что опровергали в Тегеране. СМИ также передавали, Иран успел переместить обогащенное топливо в место, которое неизвестно ни американскому президенту Дональду Трампу, ни МАГАТЭ.