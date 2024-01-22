Крыму не грозит дефицит воды - Аксенов

Несмотря на жару, установившуюся в Крыму, полуострову не грозят проблемы с питьевой водой – в крымских водохранилищах накоплен приличный объем живительной влаги, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Проблем с питьевой водой по тем источникам, которые у нас сейчас задействованы, нет... Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной"

- Сергей Аксенов

На начало августа в водохранилищах региона накоплено около 75,8 млн кубометров, еще 29,4 млн кубометров воды содержат наливные водоемы, чистая вода для жителей Симферополя поступает из артезианских источников, отметил Аксенов.

Напомним, ранее мы писали: о том, что Крыму больше не угрожает дефицит пресной воды, глава региона Сергей Аксенов сообщил еще летом минувшего 2024 года – он отметил, что в водохранилищах полуострова накоплен как минимум годовой запас необходимой влаги, и это – без учета будущих поступлений.