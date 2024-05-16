Вестник Кавказа

Кремль: отношения России и Ирана должны развиваться по восходящей

Кремль: отношения России и Ирана должны развиваться по восходящей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что позиция Тегерана в вопросе отношений с Москвой не изменилась. Там подчеркнули, что Иран – партнер России.

Позиция Ирана в вопросе отношений с Россией не изменилась, несмотря на гибель президента этой страны, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что Иран и это партнер России, а также страна, с которой Москва развивает самый широкий спектр двусторонних отношений.

Песков подчеркнул, что Россия вместе с иранским народом в это нелегкое время. Пресс-секретарь также добавил, что отношения двух стран должны развиваться по восходящей.

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