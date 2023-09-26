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Кондитерская фабрика подсластит жизнь на Ставрополье

Пахлава
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Цех по производству мучных кондитерских изделий заработал на Ставрополье. Планируется, что сначала продукция будет поступать на местные рынки, а затем начнет  поставляться в страны СНГ.

Жизнь на Ставрополье стане слаще в прямом смысле этого слова: недавно в регионе открылся цех, производящий мучную кондитерскую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Цех способен производить до 2,5 тонны продукции в час. Ее можно будет приобрести на территории края, впоследствии рассматривается возможность выхода на рынок СНГ»

– пресс-служба губернатора

По словам самого главы региона, открытие подобного производства поддержит перерабатывающую отрасль края.

На Ставрополье до конца года выполнят свыше 20 инвестпроектов в аграрной сфере

На Ставрополье до конца года выполнят свыше 20 инвестпроектов в аграрной сфере

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