На Ставрополье до конца года выполнят свыше 20 инвестпроектов в аграрной сфере

В Ставропольском крае до начала 2024 года выполнят 23 инвестпроекта в АПК. Об этом сказано в Telegram-канале главы регионального Минсельхоза.
"В общей сложности мы планируем, что до конца этого года в результате реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК будет создано порядка 2 тыс новых рабочих мест и дополнительно привлечено в экономику края порядка 23-25 млрд рублей"
– Сергей Измалков
Он акцентировал внимание на том, что сейчас в регионе реализуется 49 инвестпроектов в аграрной сфере, суммарная стоимость которых составляет чуть менее 66 млрд рублей. Среди них есть прорывные для краевой экономики проекты, добавил руководитель ведомства.
Он также отметил, что 6 наиболее емких инвестпроектов предполагают создание тепличных комплексов, а также их развитие. Суммарная стоимость проектов превышает 33 млрд рублей
"Три из них планируется реализовать до конца текущего года – в Советском, Левокумском и Изобильненском округах. Общая производительность комплексов составит более 40 тыс. тонн овощной продукции в год"
– глава министерства