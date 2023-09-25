На Ставрополье до конца года выполнят свыше 20 инвестпроектов в аграрной сфере

Опубликовано: 18:59, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье реализуется почти 50 инвестпроектов в аграрной сфере. До конца нынешнего года планируется выполнить более 20 из них.

В Ставропольском крае до начала 2024 года выполнят 23 инвестпроекта в АПК. Об этом сказано в Telegram-канале главы регионального Минсельхоза.

"В общей сложности мы планируем, что до конца этого года в результате реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК будет создано порядка 2 тыс новых рабочих мест и дополнительно привлечено в экономику края порядка 23-25 млрд рублей"

– Сергей Измалков

Он акцентировал внимание на том, что сейчас в регионе реализуется 49 инвестпроектов в аграрной сфере, суммарная стоимость которых составляет чуть менее 66 млрд рублей. Среди них есть прорывные для краевой экономики проекты, добавил руководитель ведомства.

Он также отметил, что 6 наиболее емких инвестпроектов предполагают создание тепличных комплексов, а также их развитие. Суммарная стоимость проектов превышает 33 млрд рублей

"Три из них планируется реализовать до конца текущего года – в Советском, Левокумском и Изобильненском округах. Общая производительность комплексов составит более 40 тыс. тонн овощной продукции в год"

– глава министерства