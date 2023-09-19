РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия стала закупать больше грузинского вина

Россия стала закупать больше грузинского вина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинского вина в РФ с начала года было поставлено свыше 41 тыс тонн - это почти на 23% больше, чем в прошлом году. Продажа вина составляет четверть грузинского экспорта в Россию.

Винный экспорт Грузии в Россию за январь-август этого года на 22,7% превысил прошлогодние показатели.

Из данных Национальной службы статистики Грузии следует, что за восемь месяцев в РФ было поставлено 41,3 тыс т грузинского вина на $112,1 млн. В 2022 году за январь-август экспорт составил 33,6 тыс т - $90,3 млн.

Вино является одним из главных товаров, которые Грузия продает в Россию, его доля в структуре экспорта превышает 24%.

Также из Грузии поставляются ферросплавы, газированные напитки и минеральные воды и другие товары.

В этом году урожай винограда в Грузии может оказаться меньше ожидаемого, виной тому стал обрушившийся на винодельческие регионы град в сентябре.

Град уничтожил виноградники в Кахетии

Град уничтожил виноградники в Кахетии

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version