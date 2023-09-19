Опубликовано: 11:32, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинского вина в РФ с начала года было поставлено свыше 41 тыс тонн - это почти на 23% больше, чем в прошлом году. Продажа вина составляет четверть грузинского экспорта в Россию.

Винный экспорт Грузии в Россию за январь-август этого года на 22,7% превысил прошлогодние показатели.

Из данных Национальной службы статистики Грузии следует, что за восемь месяцев в РФ было поставлено 41,3 тыс т грузинского вина на $112,1 млн. В 2022 году за январь-август экспорт составил 33,6 тыс т - $90,3 млн.

Вино является одним из главных товаров, которые Грузия продает в Россию, его доля в структуре экспорта превышает 24%.

Также из Грузии поставляются ферросплавы, газированные напитки и минеральные воды и другие товары.

В этом году урожай винограда в Грузии может оказаться меньше ожидаемого, виной тому стал обрушившийся на винодельческие регионы град в сентябре.