Град уничтожил виноградники в Кахетии

Опубликовано: 16:30, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Тесемникова Анастасия

Крупный град выпал накануне в трех районах грузинского края Кахетия. Природное бедствие нанесло непоправимый ущерб виноградникам. Однако государство обещает помочь фермерам.

Разгул стихии причинил серьезный ущерб виноградарям в Кахетии, о мерах, которые примет в связи с ЧП государство, рассказали в Национальном агентстве вина Грузии.

Природный катаклизм произошел накануне в Телави, Гурждаани и Ахметском районе. Кроме града, бушевал также сильный ветер.

Помимо винограда, от града пострадали кровли домов и машины, а также опоры ЛЭП, так что в некоторых местах пропал свет.

Принимая во внимание ущерб, понесенный фермерами, государство скупит побитый виноград за 0,9 лари (90 тетри) за 1 кг.

Отметим, что специалисты по борьбе с градом накануне вечером и ночью выпустили свыше 420 ракет. Однако, так как облака уже содержали градины размеров 42 мм, то даже после задействования противоградовой системы появились градины в 5 см.