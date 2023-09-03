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Град уничтожил виноградники в Кахетии

Виноградная лоза
© Фото: Тесемникова Анастасия
Крупный град выпал накануне в трех районах грузинского края Кахетия. Природное бедствие нанесло непоправимый ущерб виноградникам. Однако государство обещает помочь фермерам.

Разгул стихии причинил серьезный ущерб виноградарям в Кахетии, о мерах, которые примет в связи с ЧП государство, рассказали в Национальном агентстве вина Грузии.

Природный катаклизм произошел накануне в Телави, Гурждаани и Ахметском районе. Кроме града, бушевал также сильный ветер.

Помимо винограда, от града пострадали кровли домов и машины, а также опоры ЛЭП, так что в некоторых местах пропал свет.

Принимая во внимание ущерб, понесенный фермерами, государство скупит побитый виноград за 0,9 лари (90 тетри) за 1 кг.

Отметим, что специалисты по борьбе с градом накануне вечером и ночью выпустили свыше 420 ракет. Однако, так как облака уже содержали градины размеров 42 мм, то даже после задействования противоградовой системы появились градины в 5 см.

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