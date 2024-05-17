Китай поможет Дону привести в порядок свои аэропорты

Китайские инвесторы предложили властям Ростовской области привести в порядок пять аэропортов, часть из которых сейчас заморожена и не эксплуатируется по прямому предназначению, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Китайские инвесторы могут принять участие в проектах развития пяти ранее работавших аэропортов в Ростовской области, заявил на форуме "Развитие торгово-экономического сотрудничества между Ростовской областью и Китайской Народной Республикой" губернатор региона Василий Голубев.

"Думаю, что это возможно потенциально, потому что областной бюджет не сможет финансировать такие проекты"

- Василий Голубев

За время вынужденного простоя аэропортовские структуры Дона основательно поизносились и требуют значительных средств для восстановления работоспособности – власти области сейчас ищут инвесторов для их восстановления и общего развития транспортного комплекса региона до 2030 года.

На Дону остался единственный аэропорт, не требующий вложений - Платов, но и в нем действуют ограничения Росавиации.