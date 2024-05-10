Авиарейсов в Сочи летом станет больше

Компания «Россия» нарастит полеты в Сочи из Красноярска на летний период. Аэропорт Сочи сегодня - главный авиахаб Юга России.

Авиаперевозчик «Россия» в июне включит в расписание дополнительные рейсы между Сочи и Красноярском.

Самолеты «Боинги «737» будут отправляться в Сочи до 14 раз в неделю - по два рейса ежедневно. Полеты в направлениях в Сочи и из Сочи будут выполняться во второй половине дня.

Также станет больше прямых рейсов из Красноярска в Минеральные Воды. Ставропольский курорт и Красноярск будут с июня связаны тремя прямыми еженедельными рейсами.

Новое летнее расписание будет действительным до конца октября.