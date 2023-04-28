Казань примет матч за Суперкубок России по футболу

Опубликовано: 4:34, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Рубин"

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани в середине июля. Игру примет "Ак Барс Арене"

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Казани. Официально об этом объявят 28 апреля, передает "РБ Спорт".

Игра пройдет на "Ак Барс Арене" 15 июля.

В этом матче сыграют чемпион и обладатель Кубка. За 6 туров до конца первенства турнирную таблицу возглавляет "Зенит", оторвавшийся от идущего на втором месте "Ростова" на 9 очков. В розыгрыше Кубка остались 4 команды – ЦСКА, "Урал", "Краснодар" и "Акрон".

Напомним, в прошлом году матч за Суперкубок состоялся в Санкт-Петербурге. Встреча "Зенита" и "Спартака" завершилась победой петербуржцев со счетом 4:0.