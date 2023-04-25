Полуфиналист Лиги чемпионов захотел подарить Грузии футбольную академию

Опубликовано: 22:54, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Итальянский "Интер" планирует обзавестись футбольной академией в Грузии. У миланцев уже есть одна академия в Тбилиси, поэтому клуб намерен открыть ее в Ахалкалаки.

Легендарный итальянский футбольный клуб, действующий полуфиналист Лиги чемпионов "Интер" намерен открыть в грузинском селе Ахалкалаки свою футбольную академию.

Как передает канал "Имеди", миланцы уже два года владеют одной футбольной школой, расположенной в столице Грузии - Тбилиси. Теперь руководство клуба планирует установить на территории нового спорткомплекса в Ахалкалаки свою академию.

Отмечается, что строительство спортивного здания в селе уже ведется, а сдача в эксплуатацию запланирована на следующий год.

Внутри комплекса появятся футбольные и баскетбольные площадки, гостиницы и корты для игры в теннис.