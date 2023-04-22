Стадион в Баку могут назвать в честь Анатолия Банишевского 

Опубликовано: 2:23, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакинский "Нефтчи" ведет переговоры с АФФА о продлении соглашения об аренде стадиона. Прошлый договор истек несколько дней назад.

Домашний стадион азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" могут назвать в честь легендарного капитана бакинской команды Анатолия Банишевского. Об этом пишут местные СМИ.

По их информации, соответствующие разговоры велись в соцсетях, однако на данный момент они не имеют под собой почвы.

Правами на арену обладает Ассоциация футбольной федерации Азербайджана, передавшая ее на правах аренды в пользование "Нефтчи". При этом АФФА оставляет за собой право на название стадиона, который до недавнего времени назывался Bakcell Арена.

Ранее в этом месяце срок соглашения между АФФА и бакинским клубом истек, после чего стороны начали переговоры о продлении договора.