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Стадион в Баку могут назвать в честь Анатолия Банишевского 

Стадион в Баку могут назвать в честь Анатолия Банишевского 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бакинский "Нефтчи" ведет переговоры с АФФА о продлении соглашения об аренде стадиона. Прошлый договор истек несколько дней назад.

Домашний стадион азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" могут назвать в честь легендарного капитана бакинской команды Анатолия Банишевского. Об этом пишут местные СМИ. 

По их информации, соответствующие разговоры велись в соцсетях, однако на данный момент они не имеют под собой почвы. 

Правами на арену обладает Ассоциация футбольной федерации Азербайджана, передавшая ее на правах аренды в пользование "Нефтчи". При этом АФФА оставляет за собой право на название стадиона, который до недавнего времени назывался Bakcell Арена. 

Ранее в этом месяце срок соглашения между АФФА и бакинским клубом истек, после чего стороны начали переговоры о продлении договора. 

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