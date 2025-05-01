Казахстан поможет Афганистану строить железную дорогу

Власти Казахстана намерены инвестировать в строительство трансафганской железной дороги, стороны намерены в ближайшее время подписать меморандум о совместном строительстве ее участка от Тургунди до Герата.

Казахстан намерен вместе в Афганистаном развивать трансафганский железнодорожный маршрут и планирует оказать помощь стране в строительстве его участка от Тургунди до Герата, сообщил на встрече с заместителем премьера Афганистана Абдул Гани Барадаром премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

"Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Строительство трансафганской железной дороги будет способствовать развитию всего региона"

- Олжас Бектенов

Представители двух стран провели встречу на полях саммита Организации экономического сотрудничества, который проходит в азербайджанском Ханкенди, передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны подпишут обширный меморандум об инвестициях и строительстве железнодорожных путей, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди в Карабахе сегодня стартовал 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Лидеров стран организации приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в своей речи отметил, что проведение события такого масштаба на освобожденных землях страны имеет важное значение.